Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı

Edirne İpsala'da PTT üniforması giyerek kargo bahanesiyle imzaları boş senetlere aktardığı iddia edilen Tayfun B. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:00
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı

Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı

GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde, kendisini PTT görevlisi olarak tanıtıp kargo teslimi bahanesiyle yaptıklarıyla vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen bir kişi tutuklandı. Olay, Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazandı.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin açıklamasına göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmada, daha önce dolandırıcılık ve sahtecilik kaydı bulunan Tayfun B.'nin "PTT üniforması" giyerek adreslere gittiği ve hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere aktardığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, "PTT" ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ile üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tayfun B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa