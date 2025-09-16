Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı

GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde, kendisini PTT görevlisi olarak tanıtıp kargo teslimi bahanesiyle yaptıklarıyla vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen bir kişi tutuklandı. Olay, Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazandı.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin açıklamasına göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmada, daha önce dolandırıcılık ve sahtecilik kaydı bulunan Tayfun B.'nin "PTT üniforması" giyerek adreslere gittiği ve hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere aktardığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, "PTT" ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ile üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tayfun B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.