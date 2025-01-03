Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu önemli etkinlik, fotoğrafçılığın önemi ve Anadolu Ajansı'nın sanata katkısını vurgulamak amacıyla her yıl gerçekleştirilmektedir.

Vali Sezer, oylama sürecinde yer alarak seçilen fotoğrafların tanıtımına ve bu tür etkinliklerin sürdürülmesine önem verdiğini belirtti. Anadolu Ajansı'nın kaliteli fotoğraflarıyla toplumun gündemini yakından takip ettiğini vurgulayan Sezer, bu tür organizasyonların sanatı ve kültürü yaşatmanın yanı sıra toplumsal bilincin de artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Etkinliğe katılım, sanatın desteklenmesi, görselliğin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasının tanıtılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Vali Sezer'in böyle bir oylamaya katılması, Edirne'nin kültürel faaliyetlerindeki aktif rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.