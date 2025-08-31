Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Denetimler ve teslimatlar
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Edirne'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.