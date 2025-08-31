DOLAR
Edirne ve Kırklareli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu dahil olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı; ilgili kurumlara teslim edildiler.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:21
Edirne ve Kırklareli'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimler ve teslimatlar

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Edirne'de Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

