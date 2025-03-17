Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Su birikintileri ve trafik yoğunluğu görüldü.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:30
Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, günlük yaşamı zorlaştırdı. Edirne'de etkili olan sağanak, vatandaşların hareketlerini olumsuz yönde etkileyerek birçok bölgede su birikintilerine yol açtı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişlerinde beklerken, diğerleri ise şemsiyelerini açarak yağmurdan kaçmaya çalıştı. Özellikle sık kullanılan caddelerde su birikintileri oluşması nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Ayrıca, Havsa ve Süloğlu ilçelerinde yer yer dolu yağışı da etkili oldu.

Edirne'de hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü belirtilirken, sağanağın aralıklarla yarına kadar devam etmesi öngörülüyor. Öte yandan, Kırklareli'nde ise sağanak yağış kısa sürede doluya dönüştü ve bu durum da yaşamı olumsuz etkiledi. Kırklareli'nde hava sıcaklığı ise 9 derece olarak kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür hava olaylarının beklenenden daha fazla zarar verebileceğine dikkat çekiyor ve vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız...

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız...

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.

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