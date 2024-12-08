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Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Çökmesini Kutladı

Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü kutlayarak, Türkiye'ye teşekkür ettikleri ifadelerde bulundular.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:33
Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Çökmesini Kutladı

Edirne ve Tekirdağ'da Coşkulu Kutlama

Edirne ve Tekirdağ'da, Suriye uyruklu vatandaşlar ve Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini büyük bir sevinçle kutladı.

İlk Kutlama Edirne'de

Edirne'de, Eski Cami önünde toplanan grup, Türk ve Suriye bayraklarıyla birlikte "Suriye Devrimini Selamlıyoruz" yazılı pankart taşıdı. Baas rejimi aleyhine sloganlar atan katılımcılar, sık sık tekbir getirerek coşkuya ortak oldular. Kutlama, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, dernek üyelerinin camiden çıkan misafirlere lokum ikram etmesiyle devam etti.

Dernek Başkanı Esma Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esed rejiminin binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin vatansız kalmasına neden olduğunu belirtti. Türkiye’nin Suriyelilere kucak açmasının önemini vurgulayan Mert, "Gazze, Arakan, Doğu Türkistan saymakla bitiremeyeceğimiz nice yerde kardeşlerimiz zulüm altında. Bu fetih, İslam devrimi hepsine müjde olacaktır inşallah" dedi.

Tekirdağ'da Kutlama Süreci

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de benzer bir kutlama gerçekleşti. Suriyeliler, Suriye ve Türk bayrakları açarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve Esed rejiminin çökmesini kutlamak için tekbir getirdi.

Suriye uyruklu Muhammet El Galip, Suriye'deki iç savaş nedeniyle on yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "İlk geldiğimde çok zor durumdaydık. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, Türk milletine teşekkür ederim. Çok mutluyum, inşallah Gazze de bu şekilde kurtulacak. Ben de ülkeme geri döneceğim" dedi.

Edirne'de Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61...

Edirne'de Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini kutladı. Eski Cami önünde Türk ve Suriye bayrakları ile "Suriye Devrimini Selamlıyoruz" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, Baas rejimi aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Edirne'de Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61...

Edirne'de Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini kutladı. Eski Cami önünde Türk ve Suriye bayrakları ile "Suriye Devrimini Selamlıyoruz" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, Baas rejimi aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

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