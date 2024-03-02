Edirne’de uyuşturucu şebekesine darbe: 12 zanlı tutuklanma talebiyle adliyeye gönderildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Edirne'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi ve Keşan ilçesindeki çeşitli adreslere baskın yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu Maddeler ve Aparatlar Ele Geçirildi

Operasyonda yapılan aramalarda, 26 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat bulundu. Ele geçirilen maddeler ve malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına Alınanlar Sorgulanıyor

Gözaltına alınan 12 zanlının, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucuya teşvik etmek suçlarından sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.