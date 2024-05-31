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EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı: Teröristle mücadele tecrübeleri sahaya yansıdı!

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikatta terörle mücadele harekatlarından edinilen tecrübeler sahnaya yansıtıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 19:09
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı: Teröristle mücadele tecrübeleri sahaya yansıdı!

EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey bölgelerinde icra edilen tatbikata, 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 11 bin personel katıldı.

Bu yılki tatbikatın öne çıkan özelliği ise terörle mücadele harekatlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması oldu. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe serisi operasyonlarından edinilen bilgiler, tatbikat senaryolarına ve uygulamalara entegre edildi.

Hibrit harekat ortamına odaklanan tatbikatta, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması gibi unsurlar da ele alındı.

Geçmiş yıllardaki tatbikatlardan farklı olarak, jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edildi. Hedefler, kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vuruldu.

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