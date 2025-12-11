DOLAR
Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi: Mehmet Sekmen, Murat Kurum'la Görüştü

Mehmet Sekmen, Bakan Murat Kurum'u ziyaret ederek kentsel dönüşüm projeleri ve 2026 COP31 ile İklim Forumu hazırlıklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:56
Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi: Mehmet Sekmen, Murat Kurum'la Görüştü

Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi

Mehmet Sekmen'in Bakan Kurum ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Görüşmeye Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da katıldı. Başkent'te yapılan görüşmede şehrin geleceğine dair önemli konular ele alındı.

Toplantıda kentsel dönüşüm projeleri, 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 Taraflar Konferansı ile Bakanlıkla birlikte düzenlenecek İklim Forumu, ayrıca şehir planlama, sağlık yatırımları ve mülkiyet çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Sekmen ziyarete ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Bakanımızla aziz şehrimizin geleceğine yön veren başlıklar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kentsel dönüşümle ilgili projelerimizi konuştuk. 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 Taraflar Konferansı ile Bakanlığımızla birlikte düzenleyeceğimiz İklim Forumu’nu ele aldık. Şehir planlama, sağlık yatırımları ve mülkiyet çalışmaları hakkında fikir alışverişinde de bulunduk. Erzurum’u geleceğe hazırlayan sağlam ve kimlikli bir şehir modeli oluşturmak için yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Erzurum için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’U ZİYARET ETTİ.

