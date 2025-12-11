Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi: Mehmet Sekmen, Murat Kurum'la Görüştü

Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi

Mehmet Sekmen'in Bakan Kurum ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Görüşmeye Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da katıldı. Başkent'te yapılan görüşmede şehrin geleceğine dair önemli konular ele alındı.

Toplantıda kentsel dönüşüm projeleri, 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 Taraflar Konferansı ile Bakanlıkla birlikte düzenlenecek İklim Forumu, ayrıca şehir planlama, sağlık yatırımları ve mülkiyet çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Sekmen ziyarete ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Bakanımızla aziz şehrimizin geleceğine yön veren başlıklar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kentsel dönüşümle ilgili projelerimizi konuştuk. 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 Taraflar Konferansı ile Bakanlığımızla birlikte düzenleyeceğimiz İklim Forumu’nu ele aldık. Şehir planlama, sağlık yatırımları ve mülkiyet çalışmaları hakkında fikir alışverişinde de bulunduk. Erzurum’u geleceğe hazırlayan sağlam ve kimlikli bir şehir modeli oluşturmak için yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Erzurum için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

