Kırıkkale'de Boşanma Görüşmesinde Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

5 Aralık tarihinde Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık bürosunda gerçekleşen olayda, boşanma protokolü görüşmesi sırasında çıkan silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki Eser Ereli ile kayınpederi Y.A. boşanma protokolü görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., gelini Eser Ereli ve Ereli'nin kardeşi Nilgün Geçer'e tabancayla ateş etti.

Nilgün Geçer, kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Başından vurulan Eser Ereli ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay sonrası Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir haftadır süren tedaviye rağmen Eser Ereli de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

