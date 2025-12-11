Arnavutköy Karaburun'a Mega Kıyı Koruma Projesi

Arnavutköy Karaburun sahilinde hayata geçirilecek Kıyı Koruma Yapıları Projesi ile dalga etkisi kontrol altına alınacak, kıyı erozyonu önlenecek ve vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi sağlanacak. Proje; koruma, sosyal donatı ve yenilenebilir enerji unsurlarını bir arada sunacak şekilde planlandı.

Projenin kapsamı ve teknik düzenlemeler

Projede Karaburun sahili boyunca ayrık nizamda toplam 5 adet dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 227 metre uzunluğunda 4 adet ve 241 metre uzunluğunda 1 adet olmak üzere yaklaşık 1150 metre uzunluğunda kıyı koruma yapısı projelendirildi. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce inşa edilen mahmuz ve dalgakıranlarla uyumlu tasarım sağlanacak ve sahildeki yarım kalan mahmuz yapılarının kaldırılması öngörülüyor.

Balıkçılar için daha güvenli ve verimli alanlar

Ayrık dalgakıranlar, deniz yüzeyindeki sert dalga hareketlerini azaltarak balıkçı teknelerinin kıyıya yaklaşmasını ve manevra yapmasını kolaylaştıracak. Oluşacak daha sakin su alanları, balık popülasyonları için doğal yaşam ve barınma ortamı sağlayarak amatör ve profesyonel balıkçılığın daha güvenli ve verimli sürdürülmesine katkı sunacak. Dalgakıranlar üzerinde planlanan balık tutma alanları da balıkçılara yeni düzenli kullanım alanları sağlayacak.

Dalgalar enerjiye dönüşecek

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlara yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile deniz enerjisinden elektrik üretimi hedefleniyor. Proje, çevreye duyarlı yaklaşımıyla ilçenin enerji ihtiyacına katkı sunarken sürdürülebilir şehircilik anlayışını güçlendirecek.

Orta dalgakıran: Yeni sosyal odak

Projede öne çıkan orta dalgakıran, diğerlerinden daha geniş tasarlanarak 41 metre eninde projelendirildi. Orta dalgakırana karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor. Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi sosyal fonksiyonlar yer alacak ve bölgenin yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Başkan Candaroğlu'nun değerlendirmesi

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışmanın sahil bandını baştan sona kapsayan planlı bir dönüşüm olduğunu belirterek projenin Karaburun sahilini Millet Bahçesi, yürüyüş yolları ve Mavi Bayraklı plaj ile entegre edeceğini söyledi. Candaroğlu, "Denizi, yeşili ve sosyal yaşamı birlikte ele alan bu projeyle Karaburun sahilimiz yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olmaktan çıkacak, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek" dedi. Ayrıca, projeyle balıkçı barınağında yaşanan kumlaşma sorununun giderileceğini ve dalga enerjisi uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretiminin hedeflendiğini vurguladı.

Ulaşım ve bağlantılar

Candaroğlu, Karaburun’da Millet Bahçesi ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü; Tayakadın’dan Karaburun ve Yeniköy sahiline uzanacak yaklaşık 9,5 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı’ndan Mavi Bayraklı plaja yaklaşık 9 dakikada ulaşım sağlanacağını belirtti.

Beklenen etkiler

Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi; kıyı güvenliğini artıran, balıkçılığı destekleyen, yenilenebilir enerji üreten ve sosyal yaşamı güçlendiren çok yönlü yapısıyla Karaburun sahilinde uzun vadeli bir dönüşüm hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla Karaburun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir sahil kimliğine kavuşacak.

