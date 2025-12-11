DOLAR
Tekirdağ’da doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

12 Ekim 2024’deki kazada 2 doktorun ölümüne neden olan sürücü doktor L.K.’ye Tekirdağ mahkemesi 7 yıl 9 ay hapis ve 2 yıl ehliyet alıkoyma cezası verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:00
Kaza, soruşturma ve dava

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen kazada, istinat duvarına çarpan cipte görevli oldukları Namık Kemal Üniversitesi’nden dönen Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta bulunan Uzm. Dr. A.A.G. yaralanmıştı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, araçtaki sürücü doktor L.K. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Duruşma ve mahkeme kararları

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan L.K., kazada yaralanan doktor A.A.G., hayatını kaybeden doktorların yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları son savunmalarını yaptı.

Sanık doktor L.K., savunmasında yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden 2 doktor da benim için çok değerliydi. Nilda hocamın talebiyle hareket ettik. Çok üzgünüm, telafisi olmayan bir durum. Bunu ömür boyu taşıyacağım" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık L.K. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

