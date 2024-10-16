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Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bakan Şimşek'in ekonomik sunumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:14
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama

Efkan Ala'dan Hazine ve Maliye Bakanı'nın Sunumuna Yorum

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gerçekleştirdiği sunumu sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirildi

Efkan Ala, milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle bir araya geldikleri toplantının verimliliğine dikkat çekti. Ala, bu toplantıda Türkiye ve dünyadaki son ekonomik gelişmeler, yapısal reformlar ve geleceğe yönelik vizyonun tartışıldığını belirtti.

Ala'nın sosyal medya paylaşımında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in sunumuyla bugün milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimizle, Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeleri, yapısal reformları ve geleceğe dair vizyonumuzu değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

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