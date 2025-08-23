DOLAR
Efkan Ala: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'İnsanlığın Ortak Vicdanı'

Efkan Ala, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze için yazdığı mektubu 'zulme uğrayan tüm çocuklar adına insanlığın ortak vicdanını harekete geçiren güçlü ses' olarak niteledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:18
AK Parti'den destek ve dikkat çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Ala, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kaleme aldığı mektup, zulme uğrayan tüm çocuklar adına insanlığın ortak vicdanını harekete geçiren güçlü bir sestir."

"Bu ses, insanlığın adalet ve merhamet arayışıyla anlam kazandığını hatırlatırken, aynı zamanda, tarihin her döneminde hakikatin yankısını taşıyan vicdanın, zulmün karşısında daima diri kaldığını göstermektedir."

