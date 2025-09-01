DOLAR
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi

Karabük'ün Eflani'de dün başlayan orman yangını Kastamonu Araç'a ulaştı; Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:01
Eflani'de başlayan yangın Araç'a ulaştı

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

