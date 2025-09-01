Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi

Eflani'de başlayan yangın Araç'a ulaştı

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

