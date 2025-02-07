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Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve derinliği hakkında detaylar AFAD tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:31
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde bugün saat 18.17'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor. Bu tür sarsıntılar, bölgedeki deniz altı fay hatlarının hareketliliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Gelişmeler ve can ya da mal kaybı ile ilgili açıklamalar için yetkililerden gelecek bilgilerin takip edilmesi önerilmektedir.

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