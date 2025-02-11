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Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite: Tsunami Uyarıları ve Bilgilendirme

Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye dair uyarılarda bulundu. Tsunami riskine dikkat çekti, paniğe gerek olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:41
Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite: Tsunami Uyarıları ve Bilgilendirme

Ege Denizi'nde Sismik Aktivite Üzerine Açıklamalar

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde yaşanan sismik aktivite ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Vatandaşların bu duruma ilişkin panik yapmasına gerek olmadığını belirten Tatar, devletin tüm organlarının gerekli hazırlıkları yaptığını vurguladı.

Bodrum'da, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile birlikte gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonu'ndaki "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı" sonrası Turgutreis sahilinde yaptıkları incelemeler hakkında açıklama yapan Tatar, son günlerde bölgede ciddi bir sismik hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

Tatar, "Son 10-15 günde sismik aktivite yaklaşık 2000'e ulaştı. Bunlar içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte 5 deprem de bulunuyor" dedi. Olası bir tsunami durumunda, en erken kıyılara ulaşma süresinin bir saatten daha kısa olabileceğini ifade eden Tatar, bu durumun yıkıcı bir etki yaratmayacağını net bir şekilde dile getirdi.

Panik Yapmaya Gerek Yok

Tatar, AFAD olarak vatandaşları doğru bir şekilde bilgilendirmeye çalıştıklarını, resmi kanallardan yapılan açıklamaların önemine dikkat çekti. Ayrıca sosyal medyada yayılan yanlış haberlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Tatar, "Hazırlıkları yerinde inceliyoruz. Bugün Muğla'da gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısını yarın Aydın’da, sonraki gün ise İzmir’de yapacağız" dedi.

Geçmişten Öğrenilenler

Bölgeye gelen eski UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, geçmişte yaşanan tsunami olaylarına dikkat çekti. Yalçıner, "1956 ve 2017 yıllarında Sığacık kıyılarında tsunami olayları yaşandı. Bu depremler sonrası can kaybı olmayacak ancak farkında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yalçıner, kıyılarda yaşayanların uyarı aldıklarında güvenli bir mesafeye gitmeleri gerektiğini belirterek, sonsuz bir hızla gelen sulara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Her Senaryoya Hazırız

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen, bölgede şu an için herhangi bir volkanik patlama tehlikesinin olmadığını da bildirdi. İncelemelere AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de katıldı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın da...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın da katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonu'nda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemelere, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin (sol4), Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de (sol 5) arasında olduğu heyet de eşlik etti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın da...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın da katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonu'nda, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemelere, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin (sol4), Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de (sol 5) arasında olduğu heyet de eşlik etti.

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