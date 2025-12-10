Eğil Belediyesi'nden Öğrencilere Günlük Çay ve Kek İkramı

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi tarafından, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Kütüphanesindeki öğrencilere her gün çay ve kek ikramında bulunuluyor.

Öğrenciler derslerine tatlı bir mola veriyor.

Başkan Seydaoğlu: Eğitim Yolculuğunda Yanındayız

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, eğitim yolculuklarında daima öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hizmet anlayışımız sadece fiziki şartları iyileştirmek değildir. Gelecek nesillerimizin de hayatların küçük dokunuşlar yapmak istiyoruz. Günlük ikramlarla öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz"

Belediye uygulaması, öğrencilerin kısa molalarında sıcak içecek ve atıştırmalıkla buluşmasını sağlıyor.

DİYARBAKIR'IN EĞİL BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİ GÜNLÜK İKRAMLARDA BULUNULDU. (BELEDİYE BAŞKANI FIRAT SEYDAOĞLU)