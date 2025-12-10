DOLAR
Eğil Belediyesi'nden Öğrencilere Günlük Çay ve Kek İkramı

Eğil Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Kütüphanesindeki öğrencilere her gün çay ve kek ikram ediyor; Başkan Fırat Seydaoğlu destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:46
Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi tarafından, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Kütüphanesindeki öğrencilere her gün çay ve kek ikramında bulunuluyor.

Öğrenciler derslerine tatlı bir mola veriyor.

Başkan Seydaoğlu: Eğitim Yolculuğunda Yanındayız

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, eğitim yolculuklarında daima öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hizmet anlayışımız sadece fiziki şartları iyileştirmek değildir. Gelecek nesillerimizin de hayatların küçük dokunuşlar yapmak istiyoruz. Günlük ikramlarla öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz"

Belediye uygulaması, öğrencilerin kısa molalarında sıcak içecek ve atıştırmalıkla buluşmasını sağlıyor.

