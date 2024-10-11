Eğirdir Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Eğirdir Gölü'nde Sürdürülen Temizlik Faaliyetleri

Isparta'da yer alan Eğirdir Gölü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Özel tasarlanan tekneler ve amfibik araçlarla yürütülen bu faaliyetlerin ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Temizlik Çalışmaları Hakkında Bilgiler

'Yedi renkli göl' olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllardaki kuraklık koşulları sebebiyle ciddi kirlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu bağlamda, gölün liman bölgesinde ilk etap temizleme işlemleri tamamlandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, çalışmaların mayıs ayında Altınkum İstasyon Mahallesi'nde başladığını belirtti. İlk etapta Altınkum Plajı'ndan 120 traktör römorku ot ve yosun temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan destekle, göl kıyısındaki temizlik işlemleri 85 belediye personeliyle sürdürülmekte.

Gölün Korunması İçin Uyarılar

Başkan Özer, temizlik çalışmalarının ekim sonuna kadar devam edeceğini aktardı ve gölün yalnızca Eğirdir'e değil tüm dünyaya ait olduğunu vurguladı. Ayrıca, çevredeki 92 yerleşim yeri için vatandaşların su kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını, vahşi sulama yapmamalarını ve evsel atıkları göle atmaktan kaçınmalarını konusunda uyarılar yapılacağını belirtti.

Uygulanan uyarılara kulak asmayanlara ceza verileceğine de dikkat çeken Özer, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından sucul bitkilerin temizlenmesi için bir fizibilite raporu hazırlandığını, Isparta'daki bilim insanlarının da gölün ekosistem değerlendirme raporunu oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Eğirdir Gölü'nde özel tasarlanan tekne ve amfibi araçlarla yapılan ot ve yosun temizliğinin ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.