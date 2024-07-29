Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim Müşavirleriyle Çevrim İçi Toplantı Yaptı

Eğitim Bakanı Tekin, Yurt Dışı Eğitim Müşavirleriyle Toplandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığa bağlı yurt dışı teşkilatında görevli eğitim müşavirleri ve ataşeleriyle çevrim içi bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Türkiye'deki eğitim uygulamalarının dünya genelindeki etkileri masaya yatırıldı.

Eğitimde Birlik ve Başarı Vurgusu

Toplantıda konuşan Tekin, "Birlik ve beraberlik içinde çalışırsak, hep beraber bir hedefe yönelirsek ancak başarılı olabiliriz." ifadesini kullanarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin'in Vurgu Yaptığı Konular

Türkçe ve Türk Kültürü'nün korunması

Anadolu coğrafyasının tanıtılması

Türkiye Cumhuriyeti ile olan gönül bağının güçlendirilmesi

Yurt Dışında Elde Edilen Başarılar

20 yıl içerisinde yurt içindeki gelişmelerin yanı sıra, yurt dışında da önemli mesafeler katettiklerini belirten Tekin, Cumhurbaşkanı'na ve tüm destek verenlere teşekkür etti. Eğitim müşavirleri de bulundukları ülkelerde yürüttükleri faaliyetlere dair bilgi verdi.

Planlanan Çalışmalar ve Katılımcılar

Toplantıda Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, yurt dışı teşkilatındaki faaliyetlerin etkinleştirilmesine yönelik planlar hakkında bilgi sundu. Ayrıca, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bir sunum yaptı.

Toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da katıldı.