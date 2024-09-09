Eğitim Gündemi: Yeni Dönem Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitim Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirirken 20 bin öğretmen atamasının Danıştay kararına bağlı olduğunu vurguladı.

Öğretmen Atamaları Bekliyor

Tekin, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "Danıştay’ın vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayarak atama süreçlerini başlatacağız. Karara kadar beklemek zorundayız," dedi.

Narin Güran Olayına Üzüntü

Bakan Tekin, Diyarbakır’da trajik bir şekilde hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Narin Güran hakkında, "Bir Bakan, bir baba ve bir vatandaş olarak olaydan dolayı çok üzgünüm," ifadesini kullandı.

Psikososyal Destek Çalışmaları

Bakanlık tarafından hazırlanan özel ekip, Narin Güran'ın okulunda travma sonrası destek çalışmalarına başlamış olup, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle iş birliği yapıldı.

Yeni Eğitim Yılı ve Yenilikler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan yeni eğitim programlarına da değinen Tekin, çalışanlarının illerdeki öğrencilerle buluştuğunu belirtirken, Velivizyon Platformu'nun tanıtımını yaptı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Üzerine

Tekin, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde yapılan yeniliklere vurgu yaparak, "Her insanın bir mesleği olmalı" mottosuyla hareket ettiklerini söyledi.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin TBMM'de yasalaşmasının ardından Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenle ilgili yeni uygulamaların başlayacağını belirtti.

Kaynak ve Materyal Politikası

Bakan Tekin, öğrencilere sunulan kaynakların yeterli olduğunu, ek yükümlülük getiren dış kaynakların alınmaması gerektiğini ifade etti. "Bu yıl 250 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık," diyerek durumu netleştirdi.

Akran Zorbalığı ile Mücadele

Şiddet ve akran zorbalığıyla mücadele için okullara genelgeler gönderildiklerini, rehber öğretmenlerin bu konuda daha aktif olmasının sağlanacağını açıkladı.

Dijital Bağımlılık İçin Ailelere Mesaj

Tekin, ailelerin dijital bağımlılıkla mücadelede çocuklarına örnek olması gerektiğini; çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın önemine dikkat çekti.