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Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi Nevşehir'de Başladı

Nevşehir'de düzenlenen 'Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon ESEP 2024 Kongresi', 13 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:33
Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi Nevşehir'de Başladı

Nevşehir'de Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Kongresi Açıldı

Nevşehir'de, 13 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon ESEP 2024 Kongresi" başladı. Kapadokya Üniversitesi'nin (KÜN) Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa yerleşkesinde gerçekleşen kongre, KÜN, Çukurova Üniversitesi ve Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER) öncülüğünde organize edildi. Kongrenin açılışında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

KÜN Rektörü’nden Önemli Açıklamalar

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin ilk, orta, üniversite ve hayat boyu süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Karasar, 21'inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların hayatları boyunca 10-15 meslek değiştireceğinin öngörüldüğünü belirtti. Bu durumun, mevcut eğitim sisteminin daha fazla değişime ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Eğitimdeki Farklılığı

Karasar, Türkiye'deki eğitim sisteminin birçok gelişmiş ülkeyle kıyaslandığında farklı bir konumda olduğunu belirterek, "Türk milli eğitim sistemi devasa, merkezi ve bedava. Türkiye'nin gerçekleştirdiği eğitimi, Norveç ve Almanya bile sunamıyor," şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, devletin üniversite öğrencilerine sağladığı barınma imkanı gibi olanakların, eğitimdeki fırsat eşitliğini artırdığına dikkat çekti.

Kongrenin Amaçları ve Katılımcıları

LEGADDER Başkanı Gökhan Arıkan, kongrenin eğitim alanındaki akademik işbirliklerini pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Geçen yıl İskenderun'da gerçekleştirilen kongrenin ikincisinde Türkiye, Avusturya ve Kazakistan'dan akademisyenlerin yanı sıra 10 ülkeden dolaylı katılım sağlandığı bilgisi verildi. Arıkan, kongre sırasında atölye çalışmaları, paneller ve çalıştaylar gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Kongre, farklı salonlarda sürecek oturumlarla 17 Kasım'a kadar devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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