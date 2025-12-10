DOLAR
Eğrigöz Dağı'na Mevsimin İlk Karı: Emet Beyaza Büründü

Kütahya'nın Emet ilçesindeki bin 800 metre yüksekliğindeki Eğrigöz Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; vatandaşlar ve doğaseverler kartpostallık görüntüler yakaladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:38
Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan bin 800 metre yüksekliğindeki Eğrigöz Dağı, mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve doğaseverler, dağın eşsiz manzarasını fotoğraflayarak kartpostallık kareler yakaladı.

Kartpostallık görüntüler ve ziyaretçi ilgisi

Emet’in simgelerinden biri olan Eğrigöz Dağı, yağan yoğun kar sonrası adeta beyaz bir gelinlik giydi. Özellikle zirve ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, görenleri hayran bırakan manzaralar oluşturdu. Bölge, fotoğrafçılık tutkunlarının ve doğa yürüyüşü yapanların uğrak noktası haline geldi.

Bölge halkı, bu eşsiz doğal güzelliği ölümsüzleştirmek için makinelerini ellerine aldı. Dağın eteklerinden ve çevresindeki yüksek noktalardan çekilen fotoğraflar, karın dağ üzerindeki muhteşem dokusunu gözler önüne serdi.

Görgü tanığının sözleri

Cep telefonuyla manzarayı görüntüleyenlerden Erhan Yaylacıklı, duygularını şöyle dile getirdi: "Dün de kısmen kar vardı ancak sisten tam görünmüyordu. Bugün hava az açınca o anı çektim cep telefonumla."

