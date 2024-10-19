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Eğrisu Göleti'ne 10 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Salındı

Eğrisu Göleti'ne, 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Proje, doğal su kaynaklarını canlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:33
Eğrisu Göleti'ne 10 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Salındı

Eğrisu Göleti'nde Balıklandırma Projesi

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bir projeyle balıklandırıldı. Proje kapsamında, gölete 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Proje Kapsamında Düzenlenen Program

Bu balıklandırma etkinliği için düzenlenen programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve diğer yetkililer katıldı. Katılımcılar, ildeki doğal su kaynaklarının işletilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi adına gerçekleştirilen çalışmaları desteklediler.

Kırmızı Benekli Alabalıkların Salınımı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Alabalık Üretme İstasyonu'ndan temin edilen alabalık yavrularını, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte gölete bırakan Kadir Çokçetin, burada alabalıkların çoğalmasını umduklarını belirtti. Bu tür projelerin doğa koruma ve biyoçeşitliliğin artırılması için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı....

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında program düzenlendi.

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı....

Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında program düzenlendi.

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