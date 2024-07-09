Ehliyet sınavlarında yeni düzenlemeler! Sınav süresi uzatıldı, geri parkta ikinci şans tanındı

Ehliyet Sınavlarında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi



Ehliyet sınavlarına getirilen yeni düzenlemelerle sürücü adayları için daha adil ve güvenli bir sınav ortamı oluşturulması hedefleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile sınav süreleri uzatılırken, geri park uygulamasında adaylara ikinci bir deneme hakkı tanındı. Ayrıca sınav güvenliği için sert cezalar getirildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, sürücü adayları geri park manevrasında koniler arasına ilk denemede giremezlerse bir kez daha şansları olacak. Bu değişiklik, adayların sınav stresi altında ek bir fırsat sunarak başarı şanslarını artırmayı amaçlıyor.



SINAV GÜVENLİĞİ İÇİN SERT CEZALAR

Sınav güvenliğini sağlamak ve hile girişimlerini caydırmak adına, başkasını sınav yerine sokanlar 5 yıl boyunca sınavlara katılamayacaklar. Bu önlem, sınavların adil bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

SINAV SÜRELERİ VE ŞARTLARI GÜNCELLENDİ

Direksiyon eğitimi dersi sınavları, artık il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata uygun şekilde onaylanmış iki farklı güzergahta gerçekleştirilecek. Uygulama sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Sınavlar, 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.

Engelli kursiyerler için yapılan düzenlemelerle, kendilerine ait veya standartlara uygun temin edecekleri bir araçla eğitim alabilecekleri ve sınavlara girebilecekleri belirtildi. Bu düzenleme, engelli bireylerin eğitim sürecini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.



KURS KAYITLARINDA YENİ KURALLAR

Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek. Sahtecilikle mücadele amacıyla, kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek ve sisteme aktarılarak kursiyerin fotoğraf ve bilgilerinin kendine ait olduğuna ilişkin teyidi alınacak. Ayrıca, kursiyer için düzenlenen fatura da Özel MTSK Modülüne işlenerek, mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek.

İKİNCİ KURS HAKKI VE MUAFİYETLER

Direksiyon eğitimi dersinin ilk dört sınavı sonunda başarısız olan adaylar, ikinci dört sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek. Teorik sınavlarda başarılı olan ancak kendi isteğiyle kaydını sildiren veya direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız olan kursiyerler, üç yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 10 kursiyerin sınavını yapabilecek. İlçede yeterli sayıda komisyon üyesi olmaması durumunda başka ilçelerden görevlendirme yapılabilecek. Sınav yürütme komisyonu, sınavdan bir gün önce güzergahta gerekli incelemeleri yapacak ve uygulama alanlarında kursiyerin araç kullanmasını kolaylaştırıcı işaretlerin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.



SINAV GÜZERGAHLARI VE UYGULAMA ALANLARI

Sınavlar, sınav günü sabahı çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek. Otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

Yönetmelik değişikliği kapsamında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibak sağlamak amacıyla en geç iki yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.



Söz konusu değişikliklerin bazıları altı ay sonra yürürlüğe girecek.

