Ehliyetini yenilemeyenler için tarih verildi: Eski ehliyetlerin geçerliliği 31 Aralık’ta sona erecek

Sürücü belgesini yenilemeyen vatandaşlar için son tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme işlemini yapmayan kişilerin belgelerinin geçerlilik süresi sona erecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemlerini Alo 199 ve e-Devlet üzerinden randevu alarak gerçekleştirebilecekler. Diğer yandan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden de randevu almak mümkün olacak.

Belge yenileme işlemlerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle yetkililer, vatandaşları işlemleri son güne bırakmamaları konusunda uyardı.