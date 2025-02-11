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Ejder Yalçın EWB Versiyonu IDEX 2025'te Sergilenecek

Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın EWB versiyonu, IDEX 2025'te sergilenecek. Fuar 17-21 Şubat'ta Abu Dabi'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:16
Ejder Yalçın EWB Versiyonu IDEX 2025'te Sergilenecek

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üretiminde öncü firmalarından biri olan Nurol Makina, Ejder Yalçın modelinin EWB versiyonunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan IDEX 2025'te tanıtacak.

Nurol Makina'nın yaptığı açıklamaya göre, IDEX 2025 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Abu Dabi Ulusal Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Fuarda, Ejder Yalçın ailesinin uzatılmış dingil mesafesine sahip olan EWB versiyonu, ASELSAN NEFER 30 mm Silah Sistemi ile birlikte sergilenecek.

Ejder Yalçın, amiral gemisi olarak konumlandırılan bu zırhlı kara aracı, dünyanın birçok ülkesinden kullanıcıya sahiptir. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile farklı konfigürasyonlar sunabilen Ejder Yalçın, üstün görev kabiliyetleri sayesinde Avrupa, NATO ve BM dâhil olmak üzere 10'dan fazla ülkenin envanterinde yer almakta.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın'ın EWB...

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın'ın EWB versiyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (IDEX) 2025'te yer alacak.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın'ın EWB...

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın ürettiği Ejder Yalçın'ın EWB versiyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (IDEX) 2025'te yer alacak.

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