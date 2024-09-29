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Ekonomi Bakanı Şimşek, Karabük'te Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Bakan Şimşek, Karabük'te STK'lar ve iş dünyasıyla yaptığı görüşmede enflasyon ve büyüme hedeflerini detaylandırdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:35
Ekonomi Bakanı Şimşek, Karabük'te Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Bakan Şimşek'ten Karabük Buluşması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karabük'te düzenlenen STK ve İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, bu yıl enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yaptığını, ağustos ayında ise yüzde 52'ye düştüğünü belirtti. Ayrıca, ilerleyen aylarda kalıcı bir düşüş beklediklerini vurguladı.

Orta Vadeli Program ve Büyüme Hedefleri

Türkiye'nin büyüme temellerinin sağlamlaştırılması amacıyla Orta Vadeli Program (OVP) üzerinde çalıştıklarını ifade eden Şimşek, bazılarının büyümenin yavaşladığını söylemesine rağmen bu durumun geçici olduğunu dile getirdi. “Sürdürülebilir büyümenin temellerini atıyoruz.” dedi.

Cari Açık ve Rezervler

Bakan, bu yıl cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,7'ye düştüğünü, önümüzdeki yıllarda bu oranın çok daha düşük seviyelerde kalacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin net rezervinin swap hariç 30 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

Kur Korumalı Mevduatın Azalması

Kur korumalı mevduat uygulamasındaki azalmaya dikkat çeken Şimşek, Türk lirasının toplam mevduatlar içindeki payının arttığını ve bu durumun ülke ekonomisine olan güveni gösterdiğini ifade etti.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm

Yeşil ve dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Bakan Şimşek, Türkiye'nin bu alanlarda atılımlar gerçekleştirdiğinde verimlilik ve rekabetçiliğinin artacağını belirtti. Ayrıca, yüksek teknoloji gerektiren 30 ürün için destek vereceklerini de açıkladı.

Sonuç ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Şimşek, yatırım notunun tekrar yükseltilmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “2026'nın sonunda enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Program kapsamında katılımcılara Türkiye'nin makroekonomik hedefleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi sunan Bakan, AK Parti'nin geçmişteki ekonomiye dair başarılarını da anlattı. Ziyaretlerinde kendisine Vali Mustafa Yavuz, Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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