Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Uzun Vadeli Yatırım Kredilerini Gündeme Aldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine ilişkin detaylı değerlendirmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantı Detayları

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. EKK, uluslararası kuruluşlardan alınan kredi nitelikli dış finansman kaynaklarına erişimle bu kredilerin kullanımına yönelik gelişmeleri de ele aldı.

Ekonomi Programının Hedefleri

Açıklamada, geçen sene başlatılan ekonomi programı çerçevesinde para ve maliye politikalarının etkin bir şekilde koordine edildiği ve yapısal reformların belirli bir takvim dâhilinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Programın ana hedefleri arasında sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun düşük seviyelere düşürülmesi ve verimliliğe dayalı üretim, ihracat ve istihdamın artırılması yer alıyor.

Aktif Sanayi Politikaları

Açıklamada, sanayide teknolojik yenilik ve dönüşüm için aktif sanayi politikalarının uygulandığı, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların ilgili taraflarla iş birliği içinde sürdüğü vurgulandı. Ayrıca güncellenmiş YTAK ve HIT-30 gibi programların da hayata geçirildiği bildirildi.

Rekabet Gücü ve İstihdam Üzerine Çalışmalar

Dezenflasyon sürecinden etkilenecek sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve istihdamın korunmasına dair değerlendirmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri üzerinde istişare yapıldığı ifade edildi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra farklı bakanlıkların temsilcileri katıldı. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve SGK Başkanı Raci Kaya da toplantıda yer aldı.