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Ekonomi Yönetimi, Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Konularını Değerlendirdi

Çalışma Bakanı Işıkhan, emekli aylıkları ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu, Ocak ayında değişiklikler olabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:11
Ekonomi Yönetimi, Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Konularını Değerlendirdi

Ekonomi Yönetimi Gündemi Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli çalışmaların yapılacağına vurgu yaptı.

Asgari Ücretteki Artışlar

Toplantıda asgari ücrete dair sorulara yanıt veren Işıkhan, asgari ücretin makroekonomik dengeleri, istihdam piyasasını ve enflasyon dinamiklerini etkileyen kritik bir unsur olduğunu belirtti. 24 Aralık'ta asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğine dikkat çekti. Mevcut asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkarılarak toplamda 70 ile 82 milyar lira arasında bir destek sağlanacağını ifade etti.

Işıkhan ayrıca, 2002 yılında asgari ücretin sadece 184 lira olduğunu hatırlatarak, 2025 yılında nominal olarak 119 kat, reel olarak ise 4 katına çıkmasının toplumun refah düzeyi için önemli olduğunu vurguladı. Asgari ücretin satın alma gücünün artırılması gerektiğinin altını çizen Bakan, dezenflasyon sürecine de giriş yapıldığını ifade etti.

Emekli Aylıkları Üzerine Açıklamalar

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarının artırılmasının yasal düzenlemelere bağlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranına göre belirlendiğini hatırlattı. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldığını vurgulayan Işıkhan, aradaki farkın Hazine tarafından ödeneceğini açıkladı.

Belediyelerin Prim Borçları

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarıyla ilgili olarak, Işıkhan, 31 Mart seçimlerinden bu yana bu borcun 96 milyar liradan 160 milyara çıktığını aktardı. Hükümetin tüm belediyelere eşit yaklaşım sergilediğini belirten Bakan, ödeme emirlerinin gönderilmesine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerin bulunduğuna dikkat çekti.

Işıkhan, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri gibi bazı belediyelere haciz işlemleri uygulanacağının altını çizdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belediyelerin prim borçlarının kaynağından tahsil edilmesi yönünde yeni adımlar atılacağını duyurdu.

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