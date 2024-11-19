Ekvador'da Kuraklık ve Orman Yangınları Nedeniyle İki Aylık Acil Durum İlan Edildi

Ekvador'da Acil Durum İlanı

Ekvador, ülkenin güneyinde meydana gelen orman yangınları ve kuraklık nedeniyle iki ay süreyle acil durum ilan etti. Son haftalarda 10 bin hektardan fazla alanı etkileyen yangınlar, ciddi kayıplara yol açtı.

Aktif Yangın Durumu

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR), yaptığı yazılı açıklamada, 17 aktif yangın bulunduğunu, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını bildirdi. İlanda, kuraklık ve yangınların yarattığı tahribat nedeniyle, acil durum süresince günlük basın toplantıları düzenleneceği belirtildi.

Yangınların Kontrol Altına Alınması

Ekvador yönetimi, yangınlarla mücadelede Peru ve İtalya’dan hava desteği alırken, aktif yangınlarla başa çıkmak için yüzlerce itfaiyeci ve gönüllü seferber oldu. Yetkililer, yangınların çoğunun insan eylemleri nedeniyle çıktığını ifade etti.

Ekili Alanlar ve Hayvanlar Üzerindeki Etkiler

Yangınlar, binlerce hektarlık ekili alanın zarar görmesine ve 44 binden fazla çiftlik hayvanının telef olmasına neden oldu. Sadece bu yıl içinde yaklaşık 5 bin yangında toplam 65 bin hektar alan zarar gördü.

Hava Kirliliği ve Enerji Krizi

Ülkedeki geniş çaplı yangınlar nedeniyle hava kirliliği yaşanıyor ve bazı bölgelerde maske kullanılması öneriliyor. Düşük su seviyeleri, hidroelektrik santralleri üzerinde de olumsuz etkiye neden oldu. Bu durum, ülke genelinde günlük 14 saate kadar elektrik kesintileri yaşanmasına yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.