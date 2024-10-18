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El-Ezher'den Filistinli Şehitlere Destek Açıklaması

Mısır'daki El-Ezher, Filistinli direnişçileri kahraman olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 07:25
El-Ezher'den Filistinli Şehitlere Destek Açıklaması

Mısır'ın El-Ezher Kurumu'ndan Önemli Açıklama

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli direnişçilerin asla terörist olmadığını, tam aksine birer kahraman olduğunu ifade etti. Kurum, Gazze'deki saldırılar sonucunda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini duyurmasına istinaden, Sinvar'ın adı anılmadan bir taziye mesajı yayımladı.

Filistin Direnişinin Kahramanları

Taziye mesajında, "Eli kanlı siyonistlerin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda şehit olan Filistin direnişinin kahraman evlatlarını rahmetle anıyoruz. Onlar, düşmanlarının yalanlarıyla karalanmaya çalışılsa da, vatanlarına son derece bağlı mücahitlerdir" denildi.

Ortak Davanın Savunucuları

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin, sadece kendi topraklarını savunmadıkları; aynı zamanda Arap ve Müslümanların ortak davası olan Filistin meselesine de sahip çıktıkları vurgulandı. Mesajda "Yüce Allah, onlara düşmana karşı koyarken şehadet nasip etti. Filistinli direnişçi şehitler, terörist değil birer kahramandır" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Toplumun Sesizliği

El-Ezher, Siyonistlerin Arap topraklarında işlediği katliamları kınayarak, "Bütün bunlar, iradesiz devletler ve aciz uluslararası toplumun sessizliği içinde gerçekleşti. Uluslararası hukuk ise artık değerini kaybetmiş bir kavram haline gelmiştir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Medya Manipülasyonu ve Doğru Bilgiler

Yapılan açıklamada, Filistin direnişinin şehitlerini anmanın yanı sıra, siyonist medyanın yalanlarını açığa çıkarma önemine dikkat çekildi. "Vatanı, toprağı ve kutsal davayı savunmak ve bu uğurda şehit olmak en büyük onurdur" denildi.

İsrail ordusu, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyinde hayatını kaybettiğini açıklamış; ancak Hamas, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmamıştır.

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