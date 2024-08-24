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El Ghazi'den Gazzeli Çocuklara 500 Bin Euro Bağış

Anwar El Ghazi, Mainz 05'ten kazandığı tazminatın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklar için bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:40
El Ghazi'den Gazzeli Çocuklara 500 Bin Euro Bağış

Anwar El Ghazi'den Önemli Bağış

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05 ile yaşadığı sözleşme iptali sürecinde, Anwar El Ghazi önemli bir karara imza attı. Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. Ancak futbolcu, Alman takımına açtığı davadan kazandığı 1,7 milyon avronun 500 bin eurosunu Gazze'deki çocuklar için bağışlayacağını duyurdu.

El Ghazi'nin Açıklamaları ve Mahkeme Kararı

Fas kökenli Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu bağışın Gazzeli çocukların hayatlarını biraz daha yaşanabilir hale getireceğini söyledi. Ayrıca, Mainz 05'e teşekkür ederek, bu paranın kaynağının kendileri olduğunu belirtti.

Mahkeme, El Ghazi’nin iş akdinin haksız yere feshedildiğine karar vererek, futbolcunun aylık maaşının ödenmesine devam edilmesine hükmetti. Mahkeme Heyeti Başkanı, El Ghazi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Devam Eden Destek ve Mücadelesi

Gazze'deki mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirten El Ghazi, 1 Kasım'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, savaşa, şiddete ve ayrımcılığa karşı olduğunu ifade etti. Daha önce Mainz 05 tarafından kadro dışı bırakılan El Ghazi, yaşananların ardından kulübe dava açmıştı.

El Ghazi’nin bu kararı, futbol dünyasında da dikkat çekmiş ve sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını ortaya koymuştur.

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