El-Halil'de Okul Baskınları: İsrail Askerlerinin Öğretmenlere Şiddet İddiası

Filistin Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: 6 okula baskın, çok sayıda öğretmene saldırı

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde okullara baskın düzenlediğini ve öğretmenleri darbettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail işgal güçleri, El-Halil’de 6 okula baskın düzenledi. Alıkoyduğu çok sayıda öğretmene saldırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bu uygulamaların uluslararası ve insani hukuk kurallarının açık ihlali ve özellikle de eğitim hakkını koruyan sözleşmelere aykırı olduğu; İsrail'in eğitim kurumlarını hedef alma ve öğrenci ile öğretmenleri korkutma politikasının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Bakanlık, "tüm uluslararası ve yerel, insan hakları ve insani kuruluşlara" bu ihlalleri acilen durdurma, okullar, öğrenciler ve öğretmenlere koruma sağlama ve işgal güçlerini Filistin eğitimine karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlama çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 1016 Filistinli öldürüldüğünü, 7 bin kişi yaralandığını ve 18 bin 500'ü aşkın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.