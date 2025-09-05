El Halil'de Saldırı: İsrailliler 20 Kişiyi Yaraladı, Aralarında 3 Yaşında Bebek Var

El Halil'de Saldırı: 20 Yaralı

Mesafir Yatta'nın Hillet ed-Dab köyünde gerilim

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'daki Hillet ed-Dab köyüne düzenledikleri baskında, aralarında bir bebeğin bulunduğu 20 kişiyi yaraladı.

Olayı duyuran aktivist Usame el-Mahamra, AA muhabirine yaptığı açıklamada onlarca İsraillinin köye girdiğini belirtti. Mahamra, saldırganların bıçak ve sopalarla Filistinlilere saldırdığını aktardı.

Yaralananlar arasında 3 yaşında bir bebek ve yaşlıların da bulunduğu, bazı yaralanmaların bıçaklanma nedeniyle, bazılarının ise kırık ve ezikler şeklinde olduğu belirtildi.

Mahamra, yaralılardan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.