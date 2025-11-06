Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu

Elazığ’ın merkeze bağlı Gümüşkavak Mahalle’sinde, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen dün öğlen kimsenin haberi olmadan evden çıktı.

Arama çalışmaları sürüyor

Aile ve mahalle sakinlerinin başlattığı aramalar sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Daha önce birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler, ormanlık alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere geniş çaplı arama yürütüyor. İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda özellikle sulama kanallarının olduğu bölgeler yoğunlaştırıldı.

Ekipler, kaybolan şahsın bulunması için hem havadan hem de karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

