Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu

Elazığ Gümüşkavak'ta otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen dün öğlen evden çıktı; AFAD, PAK ve UMKE ekipleri ormanlık ve sulama kanallarında arama yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:45
Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu

Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu

Elazığ’ın merkeze bağlı Gümüşkavak Mahalle’sinde, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen dün öğlen kimsenin haberi olmadan evden çıktı.

Arama çalışmaları sürüyor

Aile ve mahalle sakinlerinin başlattığı aramalar sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Daha önce birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler, ormanlık alanlar ve dere yatakları başta olmak üzere geniş çaplı arama yürütüyor. İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda özellikle sulama kanallarının olduğu bölgeler yoğunlaştırıldı.

Ekipler, kaybolan şahsın bulunması için hem havadan hem de karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

ELAZIĞ’DA KAYBOLAN 11 YAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇALIŞMA BAŞLATILIRKEN EKİPLER...

ELAZIĞ’DA KAYBOLAN 11 YAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇALIŞMA BAŞLATILIRKEN EKİPLER, ORMANLIK, SULAMA KANALI VE VE DERE YATAKLARINDA KAYBOLAN ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

ELAZIĞ’DA KAYBOLAN 11 YAŞINDAKİ ENGELLİ ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇALIŞMA BAŞLATILIRKEN EKİPLER...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
4
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
5
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
6
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova'da Test Edildi
7
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu