Elazığ'da 12 bin 326 Konut Teslim Edildi — Asrın İnşası Hızla Sürüyor

Elazığ'da 12 bin 326 konut hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Elazığ'da, kentsel alanda 12 bin 326 konut hak sahiplerine teslim edilirken, yapımı devam eden konutların en kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Asrın inşası süreci ve koordinasyon

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda konut üretimi hızla ilerliyor.

Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan süreci değerlendirerek, bundan çok büyük bir mesafe kaydettiklerini ve yaraların dünyanın görülmemiş bir hızıyla sarılmaya çalışıldığını belirtti. Önalan, hasar tespit çalışmalarının ardından dakikalar içinde sahaya inilerek inşaatların başlatıldığını vurguladı.

Kentsel projeler ve Zafran Mahallesi çalışmaları

İlde kentsel alanda Toplu Konut İdaresi kapsamında 10 bin 558 konut inşa edildi. Mevcut projeler arasında yer alan Zafran Mahallesi'nde üç etap halinde devam eden çalışmalarda: birinci etapta 448, ikinci etapta 361, üçüncü etapta 872 konut inşası sürüyor. Projede ayrıca 12 ticarethane, 2 fırın, 1 sosyal tesis, 1 okul ve 1 cami yer alıyor.

Asrın inşasında şu ana kadar 12 bin 326 konut bulunduğunu, yıl itibariyle 13 bin 142 konut teslim etmeyi hedeflediklerini kaydeden Önalan, temel hedeflerinin afetlere karşı dirençli şehirler ve yapılar oluşturmak olduğunu söyledi.

Kırsal projeler ve hedef teslimatlar

Kırsal alanda da çalışmalar bakanlık sorumluluğunda devam ediyor. İlde kırsalda devam eden projeler kapsamında 2 bin 882 beton yapı ve 1 bin 340 çelik yapı olmak üzere toplam 4 bin 222 konut inşaatı sürüyor. Bu konutların bir kısmı vatandaşlara teslim edildi, bir kısmının ise bu ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Önalan, 2023 depreminden sonra vatandaşların TOKİ talebinde bulunduğunu, rezerv alanlar, kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarla vatandaşları güvenli ve huzurlu konutlara kavuşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca bakanlık olarak 453 bin konut hedefiyle yaraları sararak afetin izlerini silmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaların hızına değinen yetkililer, devletin sürece aktif şekilde dahil olduğunu ve yeni konut temellerinin depremin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen atılmaya başlandığını vurguladı. Amaç, vatandaşları güvenilir ve huzurlu yaşam alanlarına en hızlı şekilde kavuşturmaktır.

