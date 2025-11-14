Elazığ'da Antimikrobiyal Farkındalık Haftası: Eğitim ve Bilgilendirme

Elazığ'da 18-24 Kasım Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına eğitim verildi, hastane girişinde stant kuruldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:38
Elazığ'da Antimikrobiyal Farkındalık Haftası: Eğitim ve Bilgilendirme

Elazığ'da Antimikrobiyal Farkındalık Haftası'nda Eğitim ve Bilgilendirme

Elazığ'da 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası ve 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikler gerçekleştirildi.

Sağlık Çalışanlarına Eğitim

Etkinlikler, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından organize edildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Müge Özgüler tarafından sağlık çalışanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim verildi.

Hastane Girişinde Stantlar ve Vatandaş Bilgilendirmesi

Hastane girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bilinçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

ELAZIĞ'DA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EĞİTİM...

ELAZIĞ'DA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EĞİTİM VERİLDİ

ELAZIĞ'DA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EĞİTİM...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı