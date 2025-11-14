Elazığ'da Antimikrobiyal Farkındalık Haftası: Eğitim ve Bilgilendirme

Elazığ'da Antimikrobiyal Farkındalık Haftası'nda Eğitim ve Bilgilendirme

Elazığ'da 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası ve 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikler gerçekleştirildi.

Sağlık Çalışanlarına Eğitim

Etkinlikler, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından organize edildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Müge Özgüler tarafından sağlık çalışanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim verildi.

Hastane Girişinde Stantlar ve Vatandaş Bilgilendirmesi

Hastane girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bilinçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

