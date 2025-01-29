Elazığ'da Camiye Torpil Atan Şahıs Yakalandı: Valilikten Açıklama Geldi

Elazığ'da Camiye Torpil Atan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da, Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Kışla Camisi'nde namaz kılındığı bir anda caminin içine torpil atan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, önceki gün ikindi namazı sırasında meydana geldi.

Olayın Detayları

Namaz kılınmakta olduğu esnada, caminin kapısı önünden içeriye torpil atan şüpheli, halının üzerine düşen torpilin patlamasıyla cemaatin korkmasına neden oldu. Olay esnasında caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin bir süre caminin avlusunda dolaşmasının ardından içeri girdiği ve elindeki torpili halının üzerine bırakarak kaçtığı görülüyor.

Cami içerisinde namaz kılan cemaatin, patlama sonrası yaşadığı korkunun yanı sıra, ön saflarda bulunanların namaza devam ettiği de görüntülerde dikkat çekiyor.

Valilik Açıkladı

Elazığ Valiliği, olayın hemen ardından yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edilerek yakalaması yapılmıştır" ifadesine yer verildi. Valilik, şüphelinin torpili şaka amacıyla attığını söylediği bilgisini paylaştı.

Valiliğin açıklamasına göre, ayrıca şüphelinin yapılan incelemelerde herhangi bir ideolojik veya terör bağlantısının bulunmadığı da belirtildi. Cumhuri̇yet savcısının talimatıyla yaşı küçük şahıs, kamu malına zarar verme suçundan dolayı gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.