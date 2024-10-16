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Elazığ'da Deprem Sonrası Panik: Apartmanda Hasar Oluştu

Elazığ'da bir apartman, Malatya'daki depremin ardından kısmi hasar gördü. Yüzlerce insan endişe içinde sokaklara döküldü.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:57
Elazığ'da Deprem Sonrası Panik: Apartmanda Hasar Oluştu

Elazığ'da Deprem Korkusu: Dağıstan Apartmanı Kısmen Hasar Gördü

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da bulunan Dağıstan Apartmanı'nda bazı yapısal hasarlar oluştu. Özellikle Rüstempaşa Mahallesi'ndeki apartmanda oturan sakinler, depremin yarattığı korku ve tedirginliğin etkisiyle aniden dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Şerife Çelikel'in Korku Dolu Anları

Apartmanın 3. katında oturan Şerife Çelikel, deprem esnasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Deprem anında komşum bayıldı, hemen ona yardım ettim. Bina üzerimize düşecek gibi oldu. Merdivenden inmek zorundaydık. Anlatması gerçekten zor, bu bina dördüncü depremi yaşıyor ve bir sonraki sarsıntıda kimse hayatta kalamayacak gibi görünüyor."

Güvenlik Önlemleri ve Geçmiş Tecrübeler

Çelikel, olayın ardından AFAD, polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirtti. "Apartmanda güvenlik önlemleri alındı ama deprem anındaki şok hâlâ üzerimde,” dedi. Depremin etkisiyle dairesindeki bazı duvarlar yıkıldı ve kiler olarak kullandığı odanın tavanı çöktü.

Diğer Sakinlerin Yorumları

Bir diğer sakin, Seher Çelikel, sabah kahvaltısı hazırlarken depreme yakalandığını aktardı. "Daha önce de deprem tecrübesi yaşadığım için hemen dışarı çıktım. Yine çok korktuk," dedi. Çelikel, her deprem sonrasında bina kolonlarının sağlam olduğu bildirilse de sürekli aynı korkunun geri döndüğünü ifade etti.

Sonuç olarak, apartman sakinleri, yaşanan sarsıntı sonrası deneyimlerini paylaşıp, bir sonraki olası depremde ne olacağı konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Binada gerekli tadilatların yapılmasına rağmen, endişe ve korku hâlâ devam ediyor.

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