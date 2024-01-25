Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutların kurası çekildi

Elazığ'da 2020 yılında yaşanan iki depremde ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşlar için yapılan 118 konut ve 17 iş yerinin kura çekimi yapıldı. AFAD İl Müdürü, merkezde konut bekleyen kimsenin kalmadığını söyledi.

Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen konutların kurası çekildi
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Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde yaşanan depremler sonucu ev ve iş yerleri hasar gören veya yıkılan vatandaşlara 118 konut ve 17 iş yeri inşa edildi. Kura çekimi yapılan konut ve iş yerleri, 24 Ocak 2020'de 41 kişinin öldüğü 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için hayata geçirilen çalışmaların bir parçası. Sivrice ilçesindeki çalışmalar devam ediyor.

konut kurası

ELAZIĞ'DA 118 KONUT 17 İŞ YERİNİN İNŞAATI BİTTİ

Merkez ve merkeze bağlı köylerdeki 118 konut ve 17 iş yerinin inşaatı tamamlandı ve kura çekimi AFAD hizmet binasında törenle yapıldı. AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, törende yaptığı açıklamada, konut ve iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Elazığ merkezde konutunu bekleyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Sadece kırsal kesimde köylerde yapımı sürenler var. Onlar da bittikçe kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz." diye konuştu.

konut kurası

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