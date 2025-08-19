Elazığ'da İzinsiz Havai Fişek: Sorumlu ve Satıcıya 2 bin 953 lira Ceza

Vali Hatipoğlu'ndan açıklama

Elazığ'da gece kent merkezinde izinsiz olarak havai fişek patlatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine kolluk kuvvetleri çalışmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayı gerçekleştiren F.B. isimli yaşı küçük şahsın tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kamu huzurunu bozan ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Hatipoğlu, olayla ilgili olarak şunları kaydetti: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren F.B. isimli yaşı küçük şahıs tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Valiliğimizin internet sitesinde 21.07.2025 tarihli duyuru ile kamuoyuna tebliğ edilen Orman Yangınlarının Önlenmesi Hakkında Komisyonun 01.07.2025 tarih ve 2025/2 sayılı Ek Kararı hükümleri doğrultusunda, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Emre Aykırı Davranış başlıklı 32. Maddesi gereğince ilgili şahıs hakkında 2 bin 953 lira idari para cezası tatbik edilmiştir. Şahsın söz konusu havai fişekleri, ilimiz Nailbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden temin ettiği tespit edilmiş olup, işyeri işleticisi M.F. isimli şahsa da aynı yasal düzenleme doğrultusunda 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Vali Hatipoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.