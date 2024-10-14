Elazığ'da Kavga: 1 Zanlı Tutuklandı, 3 Yaralı

Elazığ'daki Kavga Olayında Gelişmeler

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde 11 Ekim'de meydana gelen kavga olayında, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga Neden Çıktı?

Olay, iki grup arasında çıkan tartışma sonucu patlak verdi. Kavga sırasında bir kişi tabancayla vurulurken, iki kişi de darp sonucu yaralandı. Söz konusu kavgayla alakalı başlatılan soruşturma devam ediyor.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında, kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Adli Süreç

Şüpheliler güvenlik birimleri tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılığın talebi üzerine, 1 zanlı tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.