Elazığ'da Meteor Düşme Anı Kamerada — Geminid Meteor Yağmuru

Elazığ'ın Kurtdere köyünde Geminid meteor yağmuruna ait olduğu tahmin edilen meteor, Mustafa Poyraz'ın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:39
Elazığ'da Meteor Düşme Anı Kamerada — Geminid Meteor Yağmuru

Elazığ'da meteorun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Geminid Meteor Yağmuru'nun en net görüntülerinden biri kaydedildi

Aralık ayında gökyüzünü aydınlatması beklenen Geminid Meteor Yağmuru, Türkiye'den de net görüntüler verdi. Her yıl 4-17 Aralık tarihleri arasında aktif olan yağmurun en yüksek yoğunluğa ulaşacağı tarih ise 13-14 Aralık olarak bildirildi.

Bu etkileyici gök olayı, Elazığ'ın merkeze bağlı Kurtdere köyünde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen meteor ve yaydığı ışık, bahçesine kurduğu kamera tarafından kaydedildi.

Mustafa Poyraz, kamerayı kontrol ederken görüntüyü fark ettiğini aktardı: "Bahçeye kamera takmışım. Kamerayı akşam izlerken bir bildirim geldi. Bakınca gökten bir beyaz ışık iniyordu. Ben yıldız kayması zannettim ama değildi. Bahçenin yanından geçti nereye gitti bilmiyorum. Büyük ihtimalle gök taşı olabilir".

Geminid Meteor Yağmuru, aralık ayı boyunca izlenebilen ve yılın en görkemli gök olaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Kaydedilen görüntü, meteor yağmurunun bölgeden nasıl gözlemlenebildiğine dair önemli bir örnek oluşturdu.

