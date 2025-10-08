Elazığ'da otobüs durağı camını tekmeleyen kişi güvenlik kamerasında

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin, önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerdeki anlar

Kayda yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin durağın camına tekme attığı ve ardından yoluna devam ettiği açıkça görülüyor. Olay anı net şekilde kayıt altına alındı.

Polis ekipleri, olayda kamu malına zarar verdiği belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.