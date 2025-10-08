Elazığ'da otobüs durağı camını tekmeleyen kişi güvenlik kamerasında

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi otobüs durağının camını tekmeyle kırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı; polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:12
Elazığ'da otobüs durağı camını tekmeleyen kişi güvenlik kamerasında

Elazığ'da otobüs durağı camını tekmeleyen kişi güvenlik kamerasında

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin, önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerdeki anlar

Kayda yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin durağın camına tekme attığı ve ardından yoluna devam ettiği açıkça görülüyor. Olay anı net şekilde kayıt altına alındı.

Polis ekipleri, olayda kamu malına zarar verdiği belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?