Elazığ'da şap hastalığı üreticileri zorluyor

Palu, Kovancılar ve Karakoçan'da bölge bölge etkili

Elazığ'ın Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde şap hastalığı bölge bölge etkisini sürdürüyor. Hastalığa bağlı hayvan ölümleri üreticileri zor duruma düşürüyor.

Son ölümlerden biri Palu ilçesi Seydili köyü'nde yaşandı. Üreticiler durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

30 büyükbaş hayvan yetiştirdiğini aktaran Ahmet Yılmaz, "Dün bir tane büyükbaş ineğimi kaybettim. Şuanda da hayvanlarımın durumu iyi değil. Kalkmada sıkıntı yaşıyorlar. Sigorta var fakat şapı karşılamıyor. 100 bin lira ilaç parası verdim" dedi.

Aynı köyden üretici Fuat Doğan ise, "Hayvanlarım 5 ay önce şap hastalığına yakalandı. Ayırdım fakat yine de fayda etmedi. 2 buzağım öldü. İneğim memesi sakat oldu. 5 aydır yürüyemiyor. Sprey sıkıyoruz ama bir fayda göremiyoruz" diye konuştu.

