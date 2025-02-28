Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da Trafik Felaketi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle'de yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil arkadan çarptı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralanarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, gerekli çalışmaları başlattı. Yaralılar, ambulanslarla dakikalar içinde kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği için olayın nasıl geliştiği anbean görüntülenmiş oldu.