Elazığ Palu'da 2023 Cinayetinde 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 22 Ocak 2023'te M.Y'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı; 12 gözaltından 4 serbest, 3 adli kontrolle bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:17
Soruşturma ve gözaltı süreci

Elazığ'ın Palu ilçesinde 22 Ocak 2023 tarihinde M.Y'nin öldürülmesi ve cesedinin bulunamamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Vali Numan Hatipoğlu tarafından yapılan paylaşımda, soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntılar kamuoyuna aktarıldı.

Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, 13 Eylül tarihinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmada toplam 12 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Mahkeme süreci ve tutuklamalar

Hatipoğlu'nun aktardığına göre, şüpheliler 16 Eylül'de Palu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Yapılan ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı, kalan 8 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına göre 5 zanlı tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar Elazığ Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Vali Hatipoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin azim ve kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

