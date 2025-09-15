Elazığ Valiliği: Hankendi Mahallesi'nde Patlama İhbarı, İncelemede Olumsuzluk Bulunmadı

Elazığ Valiliği, Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında duyulan patlama sesi ihbarları üzerine yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:43
Valilikten yazılı açıklama

Elazığ Valiliği, Baskil ilçesi Hankendi Mahallesi civarında vatandaşlar tarafından yüksek şiddette bir patlama sesi duyulduğuna ilişkin yapılan ihbarlar üzerine güvenlik güçlerinin inceleme başlattığını duyurdu.

Saat 21.30 civarında bildirilen ihbarın ardından yapılan denetimlerde, Baskil ilçemizde ve Hankendi Mahallesi'nde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir.

Valilik açıklamasında, konuya ilişkin araştırma ve incelemelerin sürdürülmekte olduğu ifade edildi.

