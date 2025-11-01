Elazığ Valisi Hatipoğlu, Valilik Hayali Kuran Eylül Mina'yı Makamında Ağırladı

Makam Koltuğunu Geleceğin Valisine Devretti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, vali olma hayali kuran 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Eylül Mina Genç'i makamında ağırladı.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Eylül Mina Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Vali Hatipoğlu ile karşılaşmış ve büyüyünce vali olmak istediğini söylemişti. Hatipoğlu, bu isteğe kayıtsız kalmayarak minik öğrenciyi ve ailesini valilik makamına davet etti.

Vali Hatipoğlu, Eylül Mina ile bir süre sohbet ederek eğitimiyle ilgili öğütlerde bulundu ve makam koltuğunu bir süreliğine ona devretti. Karşılaşmanın ardından duygulanan Genç, Vali Hatipoğlu'na teşekkür etti; bu anlar sıcak görüntüler oluşturdu.

Hatipoğlu, bu ziyareti ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu sözlerle paylaştı:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda karşılaştığımız 4. sınıf öğrencisi sevgili Eylül Mina Genç, büyüyünce vali olmak istediğini söyledi. Bu pırıl pırıl hayale kayıtsız kalamazdık. ​Kıymetli öğrencimizi ve ailesini bugün makamımızda ağırladık. Makam koltuğumuzu devrettiğimiz geleceğin valisine, çok kitap okuması, görev bilinci, halka hizmet ve azimle ilgili nasihatlerde bulunduk. ​Gözlerindeki o heyecan ve inanç, görev aşkımızı bir kez daha tazeledi. Cumhuriyetimizin 102. yılında, geleceğimizi inşa edecek olan bu azimli yavrularımızla gurur duyuyoruz. Sevgili Eylül Mina, yolun açık olsun."

