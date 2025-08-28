DOLAR
Elazığlı Şehit Babası Hasan Alan, Oğlu İçin Okul ve Camileri Ücretsiz Boyuyor

Elazığlı boyacı Hasan Alan, şehit oğlu Sefer Alan'ın hatırına 9 ayda 3 okul, 3 cami ve 2 Kur'an kursunun boya işlerini ücretsiz yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:45
İSMAİL ŞEN - Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda geçen yıl şehit düşen oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrı için okul, cami ve Kur'an kurslarının boya işlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan Sefer Alan'ın (23) babası, 45 yaşındaki boyacı Hasan Alan, oğlunun anısına yeni yapılan veya bakım gerektiren eğitim ve ibadet binalarının boya işlerini gönüllü yapıyor.

Alan, son 9 ayda toplamda 3 okul, 3 cami ve 2 Kur'an kursu'nun boya işlerini üstlendiğini belirtti. Son olarak Güneykent Mahallesi'nde kaba inşaatı tamamlanan bir caminin boya işlemini üstlendi.

Oğluna vatan, millet ve bayrak sevgisini aşıyor

Boya yaparken zaman zaman yanına aldığı 5 yaşındaki küçük oğlu Fatih Ahmet'e verdiği öğütlerle vatan ve millet sevgisini öğrettiğini söyleyen Alan, vatanseverliğin fedakârlık gerektirdiğini vurguladı.

Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehit oğlumun hayrı için cami, Kur'an kursu ve okulların boya işçiliğini yapıyorum. Bunu yaptığım zaman bir şehit babası olarak şehitlerimizin ismi anıldığında gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Şehitlerimizin ismi daima anılsın, unutulmasın, onların hayırları daima her yerde söylensin" dedi.

Alan, küçük oğlu ile ilgili olarak da "Benim üç oğlum vardı, birini vatan için şehit verdim. En küçük oğlum Fatih Ahmet. Onu da kendimle beraber işe götürdüğüm zaman, bu işleri yaptığı zaman en azından hayırsever olsun, devlet ve millete karşı özverili olmayı öğrensin… Allah'ın izniyle büyüdüğünde onu da asker yapacağız, devlete bu yolda hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarısından teşekkür

Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, Hasan Alan'ın şehit oğlu için yaptığı gönüllü çalışmanın örnek teşkil ettiğini belirterek mahalle adına teşekkür etti. Karataş, "Mahallemizde oturan Alan, camimizin boya işini duyduğu an hemen bize müracaat etti ve boya işini kendisinin üstleneceğini, bunu şehit oğlunun hayrına yapacağını söyledi, bizleri çok mutlu etti. Sadece camimizle kalmadı, bununla beraber bir okulumuzu da şehidimizin hayrına boyadı. Bu duyarlılığından dolayı mahallem adına kendisine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Hasan Alan'ın yaptığı gönüllü boya çalışmaları, Elazığ genelinde şehit anısına sürdürülen dayanışma örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

